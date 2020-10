La Polizia Locale del comune di Reana del Rojale ha denunciato un 40enne italiano, nato a Palermo, ma residente nel comune di Tavagnacco, 'pizzicato' a effettuare un trasporto abusivo di rifiuti speciali. A seguito di diverse segnalazioni dai cittadini in merito all’abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti, la Municipale ha iniziato una serie di controlli, per acertare la regolarità dei trasporti.

Nell’ambito delle verifiche, questa mattina è stato fermato e sottoposto ad accertamenti un autocarro carico di materiale derivato da attività di demolizione.

L’uomo alla guida, pur avendo partita Iva ed essendo titolare di un’attività impegnata in lavori edili, non è stato in grado di esibire i formulari attestanti la provenienza degli stessi e, soprattutto, la loro destinazione. Considerata l’anomalia del comportamento, la Polizia Locale ha deciso di verificare se il mezzo fosse autorizzato al trasporto di rifiuti.

La ricerca nelle banche dati dell’Albo Gestore Ambientale ha esito negativo; quindi, il conducente è stato denunciato per violazioni del testo unico in materia ambientale; il mezzo è stato sottoposto asequestro penale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Responsabile dell’ufficio, il Vice Commissario Massimo Pascottini, fa notare come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti incida negativamente, oltre che dal punto di vista ambientale ed "estetico" sul territorio, anche sul bilancio dell’Ente comunale, costretto, dalla normativa nazionale, a farsi carico dei costi relativi alla pulizia, smaltimento e recupero dei rifiuti.