Trasporto abusivo e conducente senza permesso di guida

La Polizia municipale di Monfalcone ha fermato un autocarro per un controllo, come da consueta e continua attività di monitoraggio e tutela della concorrenza leale che svolge sul territorio.

Il veicolo, immatricolato in Ucraina, è risultato trasportare abusivamente 150 scatoloni di vestiari. Il mezzo stava effettuando un trasporto internazionale extracomunitario per conto di terzi, dall’Italia all’Ucraina, senza la prescritta autorizzazione Cemt o bilaterale. Autorizzazioni contingentate e regolarizzate da tassazione.

Il conducente, di nazionalità ucraina, è risultato anche senza permesso internazionale di guida; è stato quindi sanzionato per mancanza del permesso internazionale di guida con la somma di 400 euro, ad aggiungersi ai 4.130 euro per aver effettuato il trasporto abusivo. Rifiutandosi di pagare la sanzione, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Sotto sequestro anche la merce, ai fini della confisca, mentre le tre imprese, con sede nel Napoletano, che avevano affidato al vettore abusivo il trasporto saranno sanzionate.