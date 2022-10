Trasporto di animali non a norma, multati due camionisti

Nel fine settimana, lungo l'A34, nei pressi di Villesse, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di controlli sul trasporto di animali, in collaborazione con i veterinari Uvac -Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Ministero della Salute, personale AsuGi e del Corpo Forestale Regionale. Diversi i camion adibiti al trasporto di bovini e ovini sottoposti a verifica, provenienti perlopiù da Stati confinari e destinati al mercato italiano del Nord e del Centro Italia.

Nel corso dell’attività sono emerse una serie d'irregolarità a carico di due autotrasportatori. In particolare a entrambi sono state contestate le violazioni del trasporto promiscuo di animali e dell'assenza di lettiera. Ai due, gli agenti della Stradale di Gorizia hanno comminato multe per un importo complessivo di 4.000 euro. L’attività ha evidenziato anche altre irregolarità riguardanti la sicurezza dei veicoli, come gli pneumatici usurati oltre il limite di legge, le luci inefficienti e il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Considerato il livello di affaticamento degli animali, gli operatori e il personale veterinario, hanno consentito la prosecuzione del viaggio fino ai luoghi di destinazione.