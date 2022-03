Trasporto internazionale senza autorizzazione, scatta la maxi-multa

La Polizia di Stato di Pordenone sta intensificando i controlli sul trasporto delle merci su strada, per contrastare la concorrenza sleale. Nei giorni scorsi, lungo l’autostrada A28, all’altezza di Fiume Veneto, gli agenti hanno fermato un autoarticolato di un’azienda italiana che effettuava un trasporto per conto di un’importante società multinazionale.

L’autista, straniero, non era in grado di fornire i documenti autorizzativi del trasporto internazionale. L’irregolarità ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo e ad analizzare con attenzione la proprietà del veicolo. E’ così emersa anche la mancanza del documento di circolazione e, quindi, l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo per la ditta di autotrasporto.

Per il camionista è dunque scattata una maxi-multa da 4.130 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi. Come se non bastasse è emerso poi che il mezzo pesante non era stato sottoposto alla revisione periodica e gli pneumatici risultavano fortemente usurati, motivo per cui è stato sanzionato anche per tali violazioni.