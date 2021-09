Trasporto scolastico, approvato il piano per l'ex Provincia di Udine

Il tavolo di coordinamento per i trasporti scolastici istituito nella Prefettura di Udine ha approvato la Pianificazione delle Azioni finalizzate al riavvio della didattica in presenza al cento per cento.

L’obiettivo del piano è quello di garantire che a tutti gli studenti sia reso accessibile il trasporto pubblico da effettuarsi, ai sensi della vigente normativa anti-Covid, all’80% di riempimento dei mezzi. La pianificazione è redatta sulla base della situazione epidemiologica attuale. In caso di scenari diversi, i piani già approvati a dicembre 2020 e a maggio 2021 costituiranno i documenti cui fare riferimento.

Il documento tiene conto delle linee guida impartite dai Ministri dell’Istruzione, della Salute e dell’Interno, nonché di quanto emerso in sede di confronto e coordinamento istituzionale in Prefettura a Trieste, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il tavolo tecnico – con i vertici delle aziende di trasporto - ha operato in stretta collaborazione e sinergia con il tavolo di coordinamento a cui hanno partecipato anche gli assessori regionali alle infrastrutture e territorio Pizzimenti e al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Rosolen, oltre a rappresentanze di sindaci della provincia. Essenziali per l’attività del Tavolo Tecnico sono stati i contributi forniti dai dirigenti dei singoli istituti di secondo grado della provincia.

La pianificazione sarà oggetto di costante monitoraggio tra tutte le componenti interessate. Una prima verifica del presente documento avverrà nelle prime settimane successive alla ripartenza delle attività didattiche dell’anno scolastico 2021-22.

Per realizzare l’operazione, le società di trasporto hanno stimato, per ogni singola giornata scolastica, la necessità di 130 corse aggiuntive, che saranno svolte da 61 mezzi Ncc a supporto delle corse esistenti; Fuc ha previsto una sola corsa quotidiana aggiuntiva; Trenitalia ha ritenuto che le attuali percentuali di riempimento permettono di far fronte alle esigenze dell’utenza con l’offerta ordinaria e, in caso di necessità, ha dato comunque la propria disponibilità ad attivare servizi di rinforzo ferroviari o su gomma (con i tempi necessari alla relativa attivazione).

Ai tavoli di coordinamento è stata concordata la necessità di coinvolgere associazioni di volontariato, Protezione civile e Polizie Municipali per garantire il distanziamento presso i plessi scolastici e le principali zone di salita/discesa degli studenti, quali in particolare il Terminal Studenti, l’Autostazione e la Stazione Ferroviaria, Piazzale Chiavris e via Renati nel capoluogo friulano. E’ stata condivisa la necessità d’informare adeguatamente studenti e famiglie sul calendario scolastico e su tutti i comportamenti da assumere nel rientro a scuola. In particolare è importante che venga diffusa la corretta modalità di utilizzo dei mezzi pubblici e gli orari dei servizi di trasporto.

Gli istituti dei poli scolastici della provincia di Udine mantengono l’orario unico di ingresso e di uscita. Per gli stessi il trasporto in sicurezza degli studenti viene effettuato con il potenziamento dei mezzi pubblici. Gli studenti entrano ed escono dal proprio istituto scolastico secondo il piano predisposto dal dirigente e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’istituto scolastico stesso.

I gestori del trasporto pubblico locale operanti nel territorio provinciale garantiscono che a tutti gli studenti iscritti negli istituti scolastici secondari della provincia di Udine sia assicurato il trasporto verso e dal proprio plesso scolastico.

I gestori del trasporto pubblico locale sono tenuti, con anticipo rispetto alla data di inizio della didattica in presenza, a dare massima diffusione della propria pianificazione oraria e delle eventuali variazioni alla stessa, anche mediante la pubblicazione della stessa sul proprio sito web istituzionale.

I gestori del trasporto pubblico locale favoriscono l’interlocuzione con le proprie rappresentanze sindacali per informarle sulle nuove modalità di effettuazione dei servizi, così come rimodulate alla luce del presente documento, e per acquisire, laddove possibile, ogni eventuale suggerimento o indicazione, fermo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

I dirigenti di ogni istituto scolastico secondario adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

I dirigenti di ogni istituto scolastico secondario pubblicano il piano orario della didattica sul proprio sito web istituzionale, affinché studenti e famiglie possano essere costantemente aggiornati sull’orario quotidiano di inizio e termine delle lezioni.

I dirigenti di ogni istituto scolastico secondario comunicano tempestivamente a tutte le società di trasporto pubblico operanti nel territorio provinciale le eventuali variazioni al piano orario di ingresso e uscita delle classi e sezioni, affinché possano essere immediatamente apportate le eventuali variazioni al piano dei trasporti.

Il dirigente scolastico provinciale garantisce la costante interlocuzione con i dirigenti di ogni istituto scolastico secondario.

Al fine di evitare possibili assembramenti, i dirigenti di ogni istituto secondario adottano idonee misure – anche avvalendosi dell’attività del personale collaboratore scolastico – affinché gli studenti in ingresso e uscita dall’istituto rispettino il distanziamento sociale.

I Sindaci di tutti i comuni della provincia garantiscono la disponibilità delle proprie Polizie Municipali per il servizio d’ordine connesso allo spostamento degli studenti. Per scongiurare ipotesi di possibili assembramenti nei luoghi di partenza e arrivo degli studenti, si prevede che le Polizie Municipali siano presenti presso le stazioni ferroviarie e delle corriere e i punti maggiormente critici di raccolta studenti.

L’azione è coadiuvata da componenti della Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle associazioni di volontariato.

Componenti della Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantiscono altresì che, presso i punti di fermata degli studenti maggiormente critici, sia anche presente un servizio di informazione e indirizzamento degli studenti volto a veicolare le migliori prassi e le cautele anti assembramento.

Il servizio di informazione e indirizzamento di cui al punto l), d’intesa con le Polizie Municipali interessate e con il coordinamento della Questura di Udine, è finalizzato anche allo svolgimento di un’attività di monitoraggio per segnalare eventuali situazioni di criticità che possano favorire o determinare assembramenti nei punti di fermata degli studenti maggiormente critici.

Onde non incorrere in criticità di ordine pubblico, in riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sono già state sensibilizzate le Forze dell’Ordine, le quali potranno essere chiamate in ausilio, al momento della necessità.

Al fine di garantire la massima circolarità delle informazioni sulle corrette norme di comportamento per il rientro in classe, riveste sostanziale importanza il fatto che i dirigenti scolastici degli istituti interessati, tutti i Sindaci della provincia, le società di trasporto operanti in provincia e la Prefettura diano massima diffusione sugli organi di stampa e su tutti i mezzi di comunicazione in genere – ivi compreso il proprio sito web istituzionale – del contenuto del presente piano. Fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 sono previste, con cadenza settimanale, riunioni del Tavolo tecnico provinciale, finalizzate a monitorare il corretto funzionamento della presente pianificazione e ad apportare eventuali interventi aggiustamento, ove si rendessero necessari.