Trattamenti fisioterapici senza abilitazione, sequestrato un centro estetico friulano

Nell'ambito della campagna di controlli disposti dal Comando Tutela Salute di Roma denominati ‘Medicina estetica abusiva’, oggi i Carabinieri del Nas di Udine hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Udine nei confronti di un centro estetico nel Cividalese.

Nel corso di un controllo ispettivo, è emerso come il personale – con qualifica di estetista – effettuava, in realtà, massaggi curativi e terapeutici, assolutamente vietati dalla normativa. E’ stata segnalata alla Procura della Repubblica di Udine la titolare del centro, ritenuta responsabile di aver posto in essere un'attività fisioterapica senza averne i titoli abilitativi.

L'Autorità giudiziaria ha ritenuto d’interrompere l'eventuale continuazione dell'illecito, emettendo un provvedimento cautelare di sequestro preventivo del centro.

I militari del Nas ricordano come il personale munito della qualifica di estetista può effettuare solamente massaggi finalizzati al benessere personale o al miglioramento estetico (come i trattamenti anti-età, anti-cellulite o anti-stress), mentre l'attività di fisioterapista è riservata solamente a chi ha conseguito un titolo di laurea abilitante all'esercizio della professione.

Il valore della struttura e dei macchinari posti sotto sequestro ammontano a circa 200.000 euro.