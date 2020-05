In serata, poco prima delle 20, le due partenze dei Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenute per il rogo di un trattore agricolo lungo Strada Cossana, in comune di Maniago.

L'agricoltore a bordo del mezzo ha notato il principio d'incendio ed è riuscito a chiamare i soccorsi, mettendosi in salvo. Malgrado il tempestivo intervento dei pompieri, i danni al mezzo agricolo risultano ingenti.