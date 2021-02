Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti, intorno alle 15.30, al confine della propria zona di competenza territoriale, a San Quirino, in località San Foca, per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto un trattore. Il mezzo era impossibilitato a uscire dal fossato in cui si trovava.

Non potendo domare le fiamme, i presenti hanno allertato i pompieri che, una volta sul posto, hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario.