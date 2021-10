Trattore perde il rimorchio, che finisce contro un muretto

La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme all'autogrù, è intervenuta nel pomeriggio, intorno alle 15.30, a Prata di Pordenone, in via Peressine, per un trattore agricolo che, a causa di un guasto meccanico, ha perso il rimorchio, carico di rotoballe, che finito contro il muretto di cinta di un abitazione.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.

Con l'autogru il rimorchio è stato sollevato e posizionato su un altro mezzo per la rimozione e il trasporto all'azienda agricola, scortato dalla Polizia stradale, sul posto per i rilievi, in quanto fuori dalla sagoma permessa normalmente alla circolazione stradale.