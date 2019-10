Trave d'acciaio sul portapacchi, infilza un'auto

Pericolosa trave d'acciaio si sgancia dal portapacchi e trafigge un'auto L'incubo di molti automobilisti si è verificato questa mattina in piazzale Cagni a Trieste. Verso le 10 un furgoncino in transito, carico di un lungo asse d'acciaio, ha frenato bruscamente. Con la forte decelerazione, il palo in ferro, fissato malamente sul portapacchi del mezzo, si è sganciato, infilzando letteralmente l'automobile che la precedeva.

Fortunatamente sui sedili posteriori non era presente nessun passeggero. Sul posto sono stati chiamati i vigili urbani per gli accertamenti. La trave, come si può notare dalle immagini, è superiore in lunghezza allo stesso veicolo che la trasportava.