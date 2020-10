Travi in fiamme a Clauiano

Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte nel borgo di Clauiano, a Trivignano Udinese. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per il surriscaldamento di una canna fumaria, alcune travi in legno della copertura di un edificio hanno preso fuoco. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo che altrimenti avrebbe potuto estendersi a tutto il tetto e anche al resto dell'edificio.

I danni si sono così limitati ad alcuni metri quadrati di copertura. Nessuno è rimasto ferito.