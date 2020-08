Travolge e uccide un centauro, arrestato il pirata della strada

E’ stato arrestato il pirata della strada residente a Udine che, nella notte del 26 luglio, aveva investito a Lonato del Garda un centauro, poi morto il giorno successivo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

L’uomo alla guida dell’auto si era dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso al motociclista. Poi si era presentato in Questura di Udine, dove aveva dichiarato di essere fuggito in seguito al sinistro perché colto dal panico.

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia Stradale di Brescia e del Distaccamento di Desenzano del Garda, avvalendosi della collaborazione della Polstrada e della Questura di Udine, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico. L’uomo, nato a Trieste e residente a Desenzano del Garda, di fatto era domiciliato a Udine.

L’indagato aveva fornito in un primo momento un falso indirizzo di domicilio al magistrato titolare dell’indagine, ma è stato localizzato grazie all’attività degli agenti della Polizia di Stato in un’abitazione affittata a nome di altre persone.

Le indagini hanno portato alla luce una dinamica diversa rispetto a quella raccontata dall’investitore: alla base dell’incidente, infatti, ci sarebbe una condotta cosciente e volontaria, che ha portato all’imputazione in base all’articolo 575 del codice penale, per aver volontariamente cagionato la morte del motociclista.

Per questo motivo, e per il fatto che l’indagato ha altri precedenti penali e in quel momento stava guidando sebbene la sua patente fosse già stata revocata, il giudice per le indagini preliminari ha avvalorato la tesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.