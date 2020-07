Travolge un ciclista e finisce contro i tavolini del locale

Incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 15, nella zona di Largo delle Grazie, a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polzia Locale, un uomo di 80 anni ha perso il controllo dell'auto in curva; un ciclista di 48 anni è stato travolto, è grave ma non in pericolo di vita. La vettura è poi finita contro i tavolini esterni di una locale.

Un altro scontro, sempre tra un’auto e una bici, si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in piazzale Renato Del Din, a Udine. I due mezzi, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrati nella rotonda, all’incrocio con via Diaz. La ciclista, una donna di 57 anni, è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti.