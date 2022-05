Travolse e uccise un pedone, guidava senza occhiali

Si è celebrata nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pordenone l’udienza preliminare del processo penale per la morte di Paolo Roder, 76enne di Cordignano, che venne travolto e ucciso da un automobilista a Sacile, lungo la statale 13 Pontebbana la mattina del 15 ottobre 2020.

Il Gip Monica Biasutti ha accolto la richiesta del Pm Andrea Del Missier e rinviato a giudizio il 73enne residente a San Giorgio della Rinchinvelda responsabile del tragico fatto. La famiglia del compianto Paolo è assistita da Giesse Risarcimento Danni, rappresentata dall’avvocato fiduciario Chiara Bidon.

Erano da pochi minuti passate le 10 del 15 ottobre quando il 76enne, conducendo a mano la propria bici e reggendo con l’altra un ombrello, iniziava ad attraversare la statale 13, lungo viale della Repubblica, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato.

A poco meno di 60 metri, il conducente dell’auto, diretta verso Cordignano, era fermo al semaforo rosso all’incrocio con via Calvi e via Mameli. Entrambe le lanterne semaforiche pedonali del rosso non erano purtroppo funzionanti, come hanno accertato gli agenti della Polizia Locale intervenuti subito dopo l’incidente, così Roder aveva iniziato l’attraversamento sulle strisce alla vista dei veicoli fermi. Ma, prima che arrivasse dall’altra parte della strada, per i veicoli era scattato il verde. Roder affrettava il passo, ma era stato ugualmente colpito dall’auto.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate; l’anziano si era spento il giorno dopo nell’ospedale di Udine, in seguito alle gravissime lesioni riportate.

Secondo il consulente di parte, nominato dalla famiglia Roder, Pierluigi Zamuner, incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, “l'automobilista si è avveduto con macroscopico ritardo del pedone, condotta spiegabile con distrazione o con il fatto che conduceva il veicolo senza indossare gli occhiali. Nessuna condotta censurabile era stata messa in atto dal pedone che effettuava l'attraversamento sulle strisce, quando aveva impegnato da tempo la sede stradale”.

“Il rinvio a giudizio ottenuto dal Pm è un primo, fondamentale passo per accertare le responsabilità del sinistro e ottenere giustizia per la famiglia di Paolo Roder – commentano della Sede Giesse di Pordenone – la condotta negligente e imprudente del conducente, che non regolava adeguatamente la velocità, non indossava né occhiali né lenti a contatto pur essendogli imposto e non dava la dovuta precedenza al pedone, hanno causato l’ennesima morte di un innocente sulla strada”.