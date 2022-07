Travolta da un albero, muore volontaria impegnata nella lotta agli incendi

Il Friuli Venezia Giulia conta la prima vittima tra gli uomini e le donne impiegate contro gli incendi che stanno devastando la regione.

Elena Lo Duca, capogruppo 56enne della Protezione civile di Prepotto, è morta dopo essere stata investita da un albero che stava andando a fuoco.

La tragedia è avvenuta nella frazione di Cialla, durante le operazioni per spegnere un rogo esploso nel territorio comunale. Lo Duca stava facendo una ricognizione ai limiti del bosco quando un arbusto è improvvisamente precipitato, travolgendola.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari, anche con l'elisoccorso, con il supporto dei Vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, gli sforzi per salvare la vita alla volontaria friulana, nata pochi giorni dopo la scossa del maggio 1976 e morta durante un'altra tragedia che sta stravolgendo la nostra regione.

Lascia il marito e una figlia. Proprio lo scorso dicembre, era stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per i meriti conseguiti come Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato di Cividale.

La notizia ha destato profondo cordoglio. La Protezione civile regionale ha listato a lutto i suoi profili social.

Il Questore di Udine Manuela De Bernardin, esprime cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima: “Tutta la Polizia di Stato è addolorata per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Elena Lo Duca. Elena, poliziotta, moglie, madre e volontaria della Protezione Civile, una vita spesa con entusiasmo e impegno per gli altri, si è sacrificata per il bene della comunità".

Massima vicinanza e cordoglio sono stati espressi dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ai familiari della coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto che questo pomeriggio ha perso tragicamente la vita mentre era impegnata in attività di supporto nella bonifica di un'area interessata da un rogo.

Il vicepresidente ha raggiunto immediatamente il luogo della disgrazia insieme al sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti, per testimoniare la sua vicinanza ai parenti della vittima, all'amministrazione municipale e ai colleghi del Gruppo comunale di Protezione civile.

Il cordoglio e vicinanza sono stati espressi dal governatore e dal vicegovernatore della Regione anche agli agenti della Polizia di Stato. La vittima, Elena Lo Duca, 56 anni, di Prepotto, era infatti assistente capo coordinatore in forza al Commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Cividale del Friuli.

"Una tragedia che ci tocca da vicino in queste giornate travagliate per il Friuli Venezia Giulia e tante aree del Paese. Il nostro cordoglio e la vicinanza va alla famiglia, alla Protezione civile di Prepotto e alla comunità dei volontari della regione. A loro va ancora il nostro ringraziamento, come ai Vigili del Fuoco anche della vicina repubblica di Slovenia, a tutti i volontari e alle istituzioni locali che si stanno così fortemente mobilitando", così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

"Come gli infermieri e i medici sono stati gli eroi durante la pandemia, i Vigili del Fuoco e i volontari anti-incendio sono a pieno titolo gli eroi di questa estate segnata da roghi devastanti, come quello che da giorni sta colpendo il Carso e altre zone del Fvg", scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Uomini e donne giustamente amati dalla popolazione per la loro fondamentale presenza a difesa del territorio e dei cittadini. Purtroppo ci accorgiamo dell’importanza di questi servitori dello Stato solo nel momento dell’emergenza e non in condizioni di normalità quando, come pure per i professionisti della sanità, non si è fatto abbastanza per incrementare gli organici e garantire l’apertura di tutte le caserme. O ancor peggio quando, come accaduto oggi a Cialla, una volontaria della Protezione civile regionale ha perso la vita durante le operazioni di spegnimento è morta, colpita da un albero. Alla sua famiglia e alla comunità umana della Protezione civile il mio cordoglio e la mia vicinanza”.

“Un esercito che, assieme a Protezione civile, Forestale e altri soggetti, sta cercando di domare le fiamme che stanno devastando una parte consistente della nostra regione, così come della confinante Slovenia. Una regione, la nostra con una vasta estensione boschiva, e conseguentemente a rischio di propagazione di incendi. Eppure, alcuni distaccamenti, come quello della mia Cividale. continuano ad essere chiusi, privando il territorio di un presidio di sicurezza di grande importanza. In questi anni, sia da parlamentare di opposizione che di maggioranza, ho sollecitato il governo a potenziare l’organico e riaprire le caserme. Continuerò a farlo anche in questo scampolo di legislatura: vogliamo continuare a ritenerli eroi ogni giorno, non solo in momenti drammatici come questo. Così come sostenere il mondo del volontariato, oggi tragicamente colpito”, conclude Novelli.

"Esprimiamo profondo dolore per la morte di Elena Lo Duca, volontaria antincendio boschivo della Protezione Civile. Siamo profondamente commossi, toccati e riconoscenti per il suo generoso impegno fino all'estremo. In un momento tanto drammatico per la nostra regione per i numerosi incendi, questa tragedia che deriva dall'instancabile servizio alla comunità ci unisce. Esprimiamo vicinanza alla famiglia di questa esemplare cittadina”, così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.