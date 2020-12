Travolta da un'auto a Remanzacco, muore a 25 anni

Tragedia in questo ultimo giorno del 2020. Una giovane di 25 anni residente a Remanzacco è morta in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stata trasportata con la massima urgenza, in ambulanza, dopo essere stata travolta da una vettura intorno alle 14.30, lungo la regionale, a Remanzacco.

Pare stesse attraversando la strada sulle strisce quando una macchina l'ha investita. L'impatto con la vettura, condotta da una ragazza coetanea, residente nella zona di Cividale del Friuli, è stato violento. La conducente, sconvolta, si è subito fermata per prestare aiuto e ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto per rilievi e viabilità e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.