Travolta dai rami di un ciliegio, anziana muore a Preone

Tragedia questa mattina, intorno alle 11, a Preone dove un’anziana è morta, travolta dai rami di un albero nel suo cortile. Stando alle prime informazioni la donna, classe 1947, stava potando un ciliegio nel giardino di casa, in via I Marzo, quando è rimasta schiacciata dai rami.

Il tronco della pianta, del diametro di 35-40 centimetri, pare fosse già stato tagliato; la 75enne, dunque, stava potando dei rami quando è avvenuto l'incidente.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e il personale sanitario, ma per la donna non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.