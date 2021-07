Travolta dall'auto mentre esce dal garage

Una donna di 74 anni è stata travolta dalla sua auto, questa mattina, intorno alle 10, nel giardino della sua abitazione, a Pagnacco, mentre stava cercando di far uscire la vettura dal garage, poiché non aveva le chiavi a seguito.

La macchina, però, ha preso velocità ed è finita contro la donna, che è rovinata a terra e ha riportato la frattura di una gamba e alcune tumefazioni. Dopo l'allarme, lanciato dai parenti, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone e la Polizia locale del Corpo Intercomunale di Pasian di Prato Martignacco Pagnacco, per tutti gli accertamenti.