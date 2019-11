Travolta dall'auto mentre rientra da messa, muore nella notte

Una donna è morta questa notte a seguito delle gravissime ferite riportate per una caduta sulla strada verificatasi nella prima serata di ieri a Bagnaria Arsa. La pensionata, una donna di 92 anni, è stata travolta da una vettura Toyota mentre stava camminando vicino alla sua abitazione in via Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa, dove si era recata a probabilmente per la messa.

Le sue condizioni sono parse subito gravissime; dopo l'allarme la centrale Sores ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale dove però le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta nella notte. Illeso il conducente della Toyota, un uomo di 60 anni di Gonars. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.