Incidente in piazza XX Settembre a San Giorgio di Nogaro nel primo pomeriggio di oggi. Una donna del posto che era uscita in bicicletta per andare a fare la spesa è stata travolta da un'auto ed è rovinata sull'asfalto.

È stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale; non avrebbe riportato lesioni gravi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.