Travolto da un albero, muore un boscaiolo

Stava tagliando degli alberi in un’area boschiva quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da una pianta. A perdere la vita, nel pomeriggio, a Navarons di Meduno, Rudi Santini, di 48 anni. E’ deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Da quanto si è potuto apprendere, l’albero, che era stato già tagliato, si è sganciato all’improvviso dal braccio meccanico al quale era stato assicurato e, cadendogli addosso, l’ha schiacciato.

Dopo l'allarme al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato elisoccorso e ambulanza ma, purtroppo, per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per tutti gli accertamenti del caso.

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente in paese. Sconvolto il sindaco di Meduno, Marina Crovatto, che ha espresso vicinanza ai familiari della vittima.

Un'altra tragedia si è verificata a Sacile, nella frazione di Sant'Odorico, in via Flangini. A perdere la vita un 62enne, uscito autonomamente di strada, mentre era alla guida della sua Fiat Punto. L’uomo è stato probabilmente vittima di un malore. Stava procedendo in direzione di Sacile quando è finito con l'auto nel fossato.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale sanitario, giunto con un’ambulanza e l’elisoccorso, e i Carabinieri della stazione di Sacile. Il 62enne è stato trovato senza vita all'interno dell'abitacolo.