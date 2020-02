Travolto da un albero nel bosco in Val Dogna

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, i militari dell'Arma della Stazione di Moggio Udinese sono intervenuti a in località Prerit, in Val Dogna, in un bosco vicino a una pista ciclabile dove, poco prima, un uomo di 40 anni, della zona, durante alcuni lavori di disboscamento, su una scarpata, in area privata, per cause in corso di accertamento, è stato investito e colpito alle gambe da un tronco d'albero appena tagliato.

L'infortunato, soccorso dal personale medico, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per sospetta frattura a una gamba. È stata accolto in codice giallo. Non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Moggio Udinese. la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto anche l'elicottero sanitario.