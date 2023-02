Travolto da un albero, tragedia sfiorata ad Attimis

E’ stato travolto da un tronco di grosse dimensioni, riportando la frattura degli arti inferiori. Un anziano è rimasto vittima di un infortunio, nel pomeriggio, in località Borgo Faris, nel comune di Attimis.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Cividale, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco e ai tecnici del Soccorso alpino, l’uomo, mentre stava effettuando la pulizia di un sentiero di sua proprietà, è rimasto schiacciato dal grosso albero.

Sul posto è intervenuto personale sanitario per soccorrere il malcapitato, con l’ambulanza e l’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.