Travolto da un'auto sulle strisce pedonali, muore a 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto poco prima delle 22 di questa sera in via delle Ferriere, a Udine, dopo essere stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Inutili purtroppo i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico inviato dalla Sores di Palmanova.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso. Sul posto, per tutti i rilievi, gli accertamenti è la viabilità, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.