Travolto da un bancale mentre carica il camion

Infortunio sul lavoro nella tarda serata di ieri, a Palmanova. Per cause in corso di accertamento, un operaio che stava movimentando dei pacchi all'interno di un magazzino, per caricarli su un camion, è stato colpito da un bancale che è caduto accidentalmente.

Si tratta di un cittadino straniero residente in zona, soccorso immediatamente dai colleghi che hanno chiamato il Nue 112. L'uomo è stato accolto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana in codice giallo. Avrebbe riportato una lesione seria al tronco ma non sarebbe in pericolo di vita.