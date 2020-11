Versa in gravi condizioni Paolo Calligaris, l'imprenditore di 51 anni di Manzano, condannato in primo grado a 16 anni per l'omicidio di Tatiana Tulissi. Nel primo pomeriggio è stato travolto dal tronco di un albero, mentre stava tagliando legna in una zona di bosco impervia.

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.