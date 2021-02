Travolto da un tronco mentre sta facendo legna

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito gravemente a una gamba, travolta dal tronco di un albero che stava tagliando in un fondo di sua proprietà in via Caporiacco, nel comune di Colloredo di Monte Albano.

È stato lui stesso a dare l'allarme. Dopo l'allerta, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

L'uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri della stazione di Remanzacco e, a supporto, i militari dell'Arma della stazione di Majano.