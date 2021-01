Travolto dal camion della benzina, gravissimo un uomo

Versa in gravi condizioni un uomo di 54 anni, di origini brasiliane, che questo pomeriggio, intorno alle 16, è stato travolto da un mezzo per il trasporto della benzina, in via Primo Maggio, a Monfalcone.

Soccorso dai passante e dal conducente, è stato poi assistito dal personale medico giunto sul posto con un'ambulanza. Trasportato all'ospedale Monfalcone, è stato poi trasferito d'urgenza, in volo, con l'elicottero sanitario giunto da Campoformido, all'ospedale di Trieste. Per tutti i rilievi e la viabilità i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone.

Per la viabilità, a supporto, agli agenti della Polizia Locale della Città dei cantieri.