Travolto dal trattore nelle vigne a Cormons

Un agricoltore è stato travolto dal trattore che stava conducendo nelle vigne di Cormons in località Bosco di Sot. È successo poco dopo le 14 di oggi, quando è scattato l'allarme.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e un'ambulanza medicalizzata. L'agricoltore è stato estratto dai Vigili del Fuoco del comando di Gorizia e affidato ai sanitari.

È sempre rimasto cosciente durante l'operazione di soccorso. È stato trasportato in volo all'ospedale di Udine con l'elicottero. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.