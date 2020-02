Un uomo di 59 anni è rimasto ferito questa mattina nella frazione di Medeuzza, a San Giovanni al Natisone. Stava potando un gelso quando, per cause in corso di accertamento, la pianta l'ha travolto. Soccorso da un familiare, è stato poi trasportato con l'elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine; è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi.

Sono intervenuti anche l'equipe medica di un'ambulanza e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova.