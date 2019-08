Travolto mentre spinge l'auto in panne

Stavano spingendo l'auto in avaria sullo scivolo all'interno di un cortile privato, ma uno di loro è stato travolto dal veicolo. È successo questa mattina a Spilimbergo, dove un uomo è rimasto ferito in maniera seria, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero e un'ambulanza. Sono intervenuti subito anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che hanno liberato l'uomo incastrato e lo hanno affidato alle cure dell'equipe medica, che lo ha trasportato in ospedale. Per tutti i rilievi gli accertamenti la Polizia locale di Spilimbergo.