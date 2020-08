Tre animali prigionieri in bagno da giorni, l'odore attira i vicini

Una Shar Pei di poco più di un anno, una piccola meticcia di otto anni e una gattina tricolore di cinque anni condividevano lo stesso spazio, il bagno dell'abitazione, giorno dopo giorno. Da lì non potevano mai uscire e per loro era diventato come la cella di un carcere. Una situazione segnalata dai vicini che, a causa degli odori e dei persistenti lamenti degli animali, hanno allertato le Guardie zoofile dell'Oipa di Udine.

Il bagno, infatti, non veniva quasi mai pulito e per questo era completamente cosparso di feci e urina, sulle quali i tre animali erano costretti a stare. Effettuati alcuni passaggi in più giorni e a ore diverse, le Guardie hanno potuto accertare il continuo isolamento degli animali. Sulla base delle indagini e della ricostruzione effettuate le Guardie Zoofile hanno rapportato il tutto alla Procura che ha immediatamente emesso un decreto di perquisizione, con il quale ha autorizzato le Guardie ad accedere all’abitazione e a procedere al sequestro penale degli animali.

Dopo una prima analisi clinica è emerso che la condizione peggiore era quella della Shar Pei acquistata un anno prima, che è risultata affetta da una forte allergia, da alopecia, probabilmente causata dalla somministrazione di cibo di scarsa qualità, e da una dermatite estesa sul petto causata dallo stazionare sul pavimento intriso di urina.

La piccola, infatti, come risulta dal materiale probatorio raccolto nel tempo, stazionava prona davanti alla porta del bagno alternando momenti in cui graffiava insistentemente gli stipiti: chiedeva semplicemente di uscire.

Ai proprietari è stato contestato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e le tre piccole, dopo il sequestro, sono state affidate a una struttura sanitaria in attesa di trovare una nuova adeguata sistemazione.