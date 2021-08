Tre anni fa, in Slovenia, il furto della bici: la trova in vendita online

Mai perdere le speranze quando si subisce un furto. Lo insegna quanto accaduto a una donna che tre anni fa ha subito il furto della propria bicicletta, all’esterno di un centro commerciale a Capodistria, in Slovenia. Da allora, però, non ha mai smesso di cercarla online, dove spesso le due ruote rubate vengono vendute dagli stessi ladri. Ed è proprio su un sito di compravendita che la donna ha ritrovato la sua bicicletta. Ieri sera l'epilogo: la Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un triestino del 1956.

Del furto era stata sporta denuncia presso le autorità di Polizia locali e due giorni dopo presso il Commissariato di San Sabba.



La donna, una volta riconosciuta la bicicletta sul sito, ha avviato i contatti e ieri si è recata in un garage adibito a luogo di compravendita di bici usate, riconoscendola definitivamente attraverso alcuni segni caratteristici.

E' scattata così la segnalazione alla sala operativa della Questura che sul posto ha inviato la Volante del Commissariato di polizia di Muggia.



Gli operatori hanno così ricostruito l’episodio, identificano le parti e, dopo le formalità di rito, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica l’affittuario del garage, che aveva acquistato tempo fa il velocipide da un’altra persona.