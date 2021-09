Tre arresti nel Pordenonese

I carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno rintracciato un il cittadino rumeno, 27enne in attesa occupazione, pregiudicato, da pochi giorni rientrato in Italia. Il giovane, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è stato arrestato e incarcerato a Udine, dove dovrà scontare otto mesi di reclusione per "concorso in tentato furto aggravato" commesso a Pasiano nel 2012.



I carabinieri della stazione di Sacile hanno arrestato un 27enne di Sacile, gia’ in regime di affidamento in prova terapeutico per reati inerenti stupefacenti. Il provvedimento e’ stato eseguito a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al pregiudicato e rilevate dai carabinieri di Sacile. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Udine.



I carabinieri della stazione di Aviano hanno arrestato un 41enne di Aviano, pregiudicato, per il reato di stalking commesso a Pordenone, tra agosto 2009 e marzo 2011. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Pordenone prevede una pena di 7 mesi e 10 giorni di reclusione che l’uomo sconterà nel proprio domicilio senza violare le prescrizioni imposte.