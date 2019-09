Tre arresti per spaccio a Lignano

I Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro hanno arrestato tre persone - un 32enne, un 27enne e un 29 anni - tutti residenti a Latisana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da giorni, i militari, sospettando un giro di droga in vari esercizi pubblici della località balneare, avevano avviato una serie di controlli. Hanno così individuato un gruppo di tre persone che s’incontrava all’interno di un garage.

Attesi all’uscita dell’autorimessa, i tre sono stati fermati per un controllo; avevano con sé una quindicina di dosi di cocaina, un piccolo quantitativo di sostanza da taglio e circa 2mila euro in contanti. La perquisizione, estesa al garage, ha permesso, poi, di scoprire altra droga, suddivida in un’altra decina di dosi, per un peso complessivo di oltre cento grammi. I tre, dopo la convalida dell’arresto, sono stati associati alla Casa Circondariale di Udine.