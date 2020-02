Tre bancomat assaltati nella notte

Nella notte sono finiti nel mirino dei malviventi, probabilmente sempre gli stessi, tre bancomat. Il primo colpo intorno alle 2 a Corno di Rosazzo; nel mirino lo sportello della Banca Friuladria Crédit Agricole in via Papa Giovanni XXIII. Il bancomat è stato manomesso.

La banda di ladri, un gruppo di 4-5 persone, ha abbandonato poi un'auto sul posto con il motore ancora acceso; quindi la fuga a bordo di una berlina scura. Diverse persone si sono svegliate nel cuore della notte pensando a un incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno inviato una tempestiva indagine per identificare i responsabili. Sul posto anche gli uomini della vigilanza privata del Corpo Vigili Notturni. I danni sono in corso di quantificazione. È stata utilizzato del materiale esplodente.

Sempre nella notte è stata assaltata anche la Banca Prealpi San Biagio di Pertegada di Latisana, dove la gente ha visto fuggire un gruppo di malviventi a bordo di una vettura di colore grigio, e le Poste di Artegna dove la comunità è stata svegliata da un forte botto causato dalla deflagrazione: la banda ha fatto esplodere l'area dello sportello Atm ma non sarebbe riuscita a rubare nulla, causando però notevoli danni.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana per il colpo a Pertegada e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per quanto riguarda, invece, il colpo nelle poste di Artegna (ore 5 circa). I danni sono in corso di quantificazione.

A Latisana anche i Vigili del Fuoco volontari di Lignano che hanno messo in sicurezza l'area, gravemente danneggiate anche nella parte degli infissi (ore 6.30).