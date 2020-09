Tre bimbi positivi in Friuli, tra scuola materna e nido

Tre nuovi casi di Covid-19 a scuola. Un bambino risultato positivo in una materna del Medio Friuli. Si tratta di una piccolo che frequenta la scuola dell'infanzia parrocchiale di Camino al Tagliamento. Il bimbo non vive in questo comune ma in un altro paese della zona.

A comunicarlo al sindaco, Nicola Locatelli, è stato il sacerdote che cura la materna parrocchiale paritaria. A darne conferma a Telefriuli è stato lo stesso primo cittadino. "Sono stati posti in quarantena una ventina di bambini e due insegnanti - spiega -. Attendiamo adesso gli esiti dei tamponi. La situazione è seguita dal Dipartimento di Prevenzione".

Positivo anche un bambino che frequenta il nido comunale di Cervignano del Friuli. Lo conferma il sindaco, Gianluigi Savino. "Abbiamo appreso del contagio dopo l'esecuzione del tampone. Il nido ospita 60 bambini da 0 a 3 anni. Prima della riapertura, è stato suddiviso in cosidette "bolle", ognuna delle quali ospita 6-7 bambini. Lo abbiamo fatto per contenere l'eventuale contagio che potesse verificarsi, come è accaduto. Per la positività si tratta di una "bolla" che conta sette piccolissimi. Tutti saranno sottoposti a tampone al Burlo di Trieste. Sarà sottoposta a tampone anche la persona che li segue".

Da Cervignano del Friuli arriva però anche una buona notizia: i 16 bambini della materna parrocchiale sono risultati tutti negativi al tampone dopo il caso di positività emerso in un loro compagno nei giorni scorsi. Prudenzialmente, però, tutti rientreranno nella classe, al momento chiusa, il 25 settembre.

Anche una bambina della scuola dell'infanzia di Staranzano è stata contagiata dal Covid-19, come conferma il sindaco Riccardo Marchesan: "Specifico che la scuola non è chiusa, ma è che stata sospesa l'attività per una sola classe che conta circa 22 bambini".

"Purtroppo il virus si è manifestato anche nella nostra struttura educativa; dovremo convivere con il Covid-19 cercando di fare del nostro meglio per evitare contagi, essendo responsabili e rispettando tutte le precauzioni".

"Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria. La scuola è stata sanificata. Attendiamo gli esiti dei tamponi non solamente per i compagni di classe della bambina ma anche gli esiti per i suoi maestri", spiega il sindaco.

La dirigente scolastica Caterina Mattucci ha disposto la sospensione immediata delle attività didattiche dalla sezione uno della Rodari, fino a nuove comunicazioni, alla luce di quanto disposto in sinergia con l'AsuGi.

Il complesso, che tra l'altro ospita in questi giorni i seggi elettorali (che non presentano problematiche in nessun caso e sono accessibili, in piena sicurezza), ospita normalmente più di 180 alunni.