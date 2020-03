Tre casi di Covid-19 a Pavia di Udine

Sono tre i casi positivi al Covid-19 a Pavia di Udine. A darne conferma è il sindaco Beppino Govetto. "Sono tre i casi in isolamento domiciliare e pare che le loro condizioni siano buone. Due di loro sono avanti con l'età, mentre una persona è giovane. Sono seguiti a casa per tutte le esigenze e hanno ricevuto tutte le indicazioni dalle Autorità sanitarie".

"Noi fin da subito ci siamo raccordati con Protezione civile e i commercianti per creare una rete di sostegno, specie alle persone che hanno difficoltà, sono anziane o non riescono a fare la spesa", spiega ancora il sindaco. "C'è poi da registrare il fatto che tanti cittadini, non iscritti alla Protezione civile o ad altre associazioni, si sono resi disponibili per dare una mano, naturalmente sempre nel rispetto delle norme, dimostrando un grande senso civico. Per quanto riguarda gli spostamenti non autorizzati, ci sono state due o tre infrazioni", conclude Govetto, ribadendo la raccomandazione #iorestoacasa.