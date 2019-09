Tre casi di legionella in Friuli

Tre casi di legionella si sono stati riscontrati in tre persone anziane che vivono tra Ciconicco e Villalta, a Fagagna. Accolti in ospedale per malore con febbre, non sono in gravi condizioni e sono stati già dimessi. Sono scattate subito le indagini nella zona dove vivono. Il Cafc ha eseguito la pulizia dei bacini di raccolta nelle due frazioni e disinfettato l’acqua con il cloro.

L'amministrazione comunale ha inviato una lettera a tutti i residenti di Ciconicco e Villalta informandoli di quanto accaduto e invitandoli ad adottare tutte le misure necessarie per evitare di entrare in contatto con la legionella.

Sono state emesse tre ordinanze per strutture che accolgono più persone, come ad esempio gli alberghi. Il vicesindaco Sandro Bello rassicura la comunità: fa sapere che la situazione è costantemente monitorata e seguita sia dall'Arpa che dall'azienda sanitaria.