Tre centauri feriti nella tarda serata

Raffica di incidenti stradali nella tarda serata di ieri e nella notte, con tre centauri rimasti feriti. Poco prima delle 21 a Latisana, sulla statale 354, all'altezza di Pertegada, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, trasportato all'ospedale di Latisana con una lesione alla gamba. Non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana.

Incidente anche a Manzano in via San Giovanni dove un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo nel motorino ed è rovinato sull'asfalto. Per fortuna non ha riportato lesioni gravi. Sul posto un'autolettiga e i militari dell'Arma per rilievi e accertamenti. È successo intorno alle 20.

Infine, un'altra fuoriuscita autonoma, questa volta a Campoformido, in via Caterina Percoto, intorno alle 21.30. A perdere il controllo di una moto Yamaha, è stato un residente della zona, portato in ospedale con l'ambulanza. L'incidente pareva molto più grave. L'uomo, 38enne della zona, non versa in pericolo di vita. Per gli accertamenti i carabinieri.