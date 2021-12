Tre dipendenti senza mascherina, chiuso un locale a Premariacco

A partire dall'ora dell'aperitivo e fino alla tarda nottata, i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, insieme agli agenti della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale, sono stati impegnati in una serie di controlli.

Il dispositivo è stato attivato per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, in particolare nei luoghi dove è più facile aggregarsi. Sono state controllate 400 persone e ispezionati dieci locali, tra Premariacco e Cividale del Friuli.

In un locale di Premariacco sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare tre dipendenti del pubblico esercizio stavano lavorando senza indossare la mascherina.

A quel punto è scattata, per ciascuno di loro, la sanzione amministrativa prevista per legge e la chiusura per cinque giorni del locale.

Carabinieri e Polizia Locale invitano tutti a rispettare le regole, evitando assembramenti, nel rispetto di sé stessi e degli altri. Le comunità interessate dai controlli hanno ringraziato le forze dell'ordine scese in campo perché ritengono sia importante il controllo del territorio in questo delicato momento in cui il Friuli Venezia Giulia si trova in zona gialla ed è necessario prestare la massima attenzione per non favorire la diffusione del virus.