Tre donne investite in un mese, più controlli e segnaletica davanti all'ospedale di Udine

Più controlli e più segnali stradali all’ingresso dell’ospedale Santa Maria la Misericordia di Udine. A prometterlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini, il giorno dopo l’incidente che ha portato al decesso di una donna di 80 anni di Corno di Rosazzo, morta dopo essere stata investita mentre si allontanava dal nosocomio, in prossimità dell’attraversamento pedonale. Meno di un mese fa, il 7 ottobre scorso, un altro sinistro sulle strisce zebrate di via Forni di Sotto portò al ferimento di due donne.



Proprio per contrastare gli eccessi di velocità e i conducenti dal ‘piede pesante’, il Comune negli ultimi mesi ha investito molto in Velo Ok e telelaser da posizionare per le strade della città.

“Non lo facciamo per fare cassa – precisa Michelini -, ma per evitare che la gente corra e per prevenire incidenti di questo tipo. Per lo stesso motivo ho chiesto al Comandante della Polizia locale Eros del Longo di rafforzare la squadra notturna nelle ore buie e di presidiare maggiormente via Pieri e via Forni di Sotto, ovvero le strade che portano al Santa Maria La Misericordia”.



Non solo. Il vicesindaco ha anticipato a Telefriuli che a breve inizieranno anche i lavori che porteranno al rifacimento completo della fermata dell’autobus posta davanti all’ospedale. Sarà completamente rifatta la banchina per l’attesa dei bus. Sarà resa più sicura e accessibile ai disabili. Contestualmente, saranno potenziati anche i segnalatori delle strisce pedonali e i segnali. I lavori sono stati già stati appaltati e inizieranno nelle prossime settimane.