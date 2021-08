Tre feriti, di cui due bimbi, nello scontro tra due auto

È di tre feriti, di cui due bimbi, il bilancio di un incidente che si è verificato a Entrampo di Prato Carnico, nel pomeriggio. Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia del Capoluogo Carnico, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate due vetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza.

Tutti i feriti sono stati accompagnati con l'autolettiga al nosocomio del capoluogo carnico, in condizioni non gravi.