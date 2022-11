Tre feriti in due incidenti a Trieste

Nel pomeriggio, in via Cumano, a Trieste, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una motocicletta. Le cause sono in corso di accertamento e dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'automedica e l'ambulanza.

L'uomo in sella alla due ruote è rimast ferit a una spalla ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni non gravi.

Sempre a Trieste, ma in via Umberto Saba, un pedone è stato urtato da uno scooter. Due le persone che sono rimaste ferite, trasportate con l'ambulanza, sempre all'ospedale di Cattinara; fortunatamente non sono gravi. Cause al vaglio delle forze dell'ordine.