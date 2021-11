Tre fine settimana di lavori al Passante di Mestre

Concessioni Autostradali Venete ha programmato, per i prossimi tre fine settimana, lavori improrogabili di sostituzione dei giunti di dilatazione in carreggiata est (direzione Trieste) della A57-Tangenziale di Mestre, tra gli svincoli Miranese e Castellana.

Il cantiere occuperà due corsie di marcia, che dovranno essere chiuse al traffico, e pertanto si renderà necessario provvedere a un restringimento di carreggiata (da tre corsie a una, esclusivamente in direzione Trieste) per l’intero fine settimana, dalla serata di venerdì all’alba di lunedì.

Per il primo weekend di lavori, il cantiere sarà operativo dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di lunedì 15 novembre. Con gli stessi orari e salvo condizioni meteo avverse, la riduzione di carreggiata sarà replicata, nello stesso tratto e direzione, nei due fine settimana successivi: 19-22 novembre e 26-29 novembre, con modalità che saranno successivamente comunicate.

Nonostante l’organizzazione del cantiere in giornate di minor traffico, il mantenimento di una sola corsia aperta potrebbe provocare incolonnamenti in tangenziale e sulla viabilità di adduzione. Per questo motivo Concessioni Autostradali Venete ha adottato un piano che prevede la chiusura in orario diurno della A57-Tangenziale di Mestre, con deviazione del traffico in A4-Passante di Mestre, allo scopo di evitare il congestionamento del tratto urbano in corrispondenza del cantiere.

In particolare, la A57-Tangenziale di Mestre sarà chiusa, nel primo weekend di lavori, dalle 7 alle 20 di sabato 13 e di domenica 14 novembre in direzione Venezia, con il traffico proveniente dalla A4 reindirizzato, all’altezza del Bivio A4/A57, in A4 “Passante di Mestre” direzione Trieste. In A57 resteranno tuttavia aperti, in entrambe le direzioni, gli svincoli di Mirano-Dolo e Mira-Oriago, così come gli svincoli Marghera, Venezia-Porto e Miranese della tangenziale.

Approntata anche una serie di percorsi alternativi consigliati. Per chi proviene da sud, ovvero dalla SS 309 Romea, viene consigliato ai mezzi pesanti diretti verso Milano, Trieste e Belluno di seguire il percorso per la SP 81 e ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago, mentre per i mezzi leggeri diretti a Venezia è consigliato il percorso SR 11-via Fratelli Bandiera-via della Libertà, così come per chi è diretto in tangenziale attraverso San Giuliano, la SR 14 e la rotatoria Terraglio.

Per i mezzi pesanti con provenienza Porto in direzione Milano-Trieste-Belluno sarà consigliato il percorso verso la rotatoria SS 309 Romea e SP 81, con ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago, mentre ai veicoli provenienti da Venezia è consigliato il percorso per San Giuliano-SR 14-rotatoria Terraglio.

Durante tutta la durata dei lavori e nei giorni precedenti l’installazione del cantiere, Concessioni Autostradali Venete indicherà attraverso i pannelli a messaggio variabile, chiusure, deviazioni e percorsi consigliati, oltre a segnalare la situazione del traffico in tempo reale. Prima di mettersi in viaggio si consiglia di consultare il sito www.cavspa.it alla sezione Infotraffico, la app Infoviaggiando o gli aggiornamenti sull’account Twitter @CAV_Spa.