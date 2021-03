Tre giovanissimi arrestati per droga, soldi nascosti nella lavatrice

Hanno tra i 20 e i 21 anni, ma sono già introdotti nel commercio della droga, i tre giovanissimi arrestati per spaccio dalla Squadra Mobile della Questura di Trieste. Due sono incensurati, mentre uno, gravato da precedenti di polizia, si trovava già agli arresti domiciliari in un’abitazione di via Valmaura, diventata punto di riferimento per la piazza locale.

È il bilancio di mirata attività di contrasto svolta dalla sezione Contrasto al crimine diffuso della Polizia di Stato di Trieste nell’ambito di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica. Il soggetto che si trovava già ai domiciliari è noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, nonché indicato da alcuni giovani acquirenti quale fornitore di droga.

A seguito di specifica attività info-investigativa, la Procura di Trieste ha emesso un decreto di perquisizione a suo carico. In casa, gli agenti hanno trovato circa 900 grammi di marijuana e la somma in contante di oltre 4mila euro, parte della quale nascosta nella lavatrice.

Il ragazzo, in violazione della misura cautelare, è stato trovato in compagnia di due estranei, uno dei quali un 21enne incensurato che è stato individuato proprio quale fornitore di marijuana a cui era destinato il denaro scoperto nella lavatrice, a corrispettivo di parte della droga trovata in casa che, poco prima, era stata consegnata all’indagato.

Immediate le indagini disposte dalla Procura per risalire alla filiera. Così, è stato individuato un altro ventenne incensurato, che la mattina dopo è stato sottoposto a decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Trieste; anche lui aveva in casa circa 360 grammi di sostanza, destinati allo spaccio, e la somma di circa 4.500 euro in contanti.

I tre, sottoposti a fermo, sono stati interrogati dal sostituto procuratore Federico Frezza; gli arresti sono poi stati convalidati dal Gip, che ha disposto la custodia in carcere per l’indagato già gravato da precedenti specifici e la liberazione per i restanti due. I tre dovranno rispondere di detenzione a fini di spaccio di droga.