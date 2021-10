Tre incidenti in A4, chiuso lo svincolo di San Stino

Tre incidenti – tutti di entità non grave – stanno provocando rallentamenti sulla carreggiata est in direzione Trieste dell’autostrada A4.

Per evitare ulteriori code e disagi, Autovie Venete ha provveduto a chiudere lo svincolo di San Stino di Livenza in ingresso all’autostrada in direzione Trieste.

Il primo incidente si è verificato alle 15.45 nel territorio di Annone Veneto e ha visto coinvolti un veicolo leggero, un autocarro e un mezzo pesante; il secondo, a distanza di circa 600 metri, a San Stino ha riguardato due mezzi pesanti; il terzo, intorno alle 16.20, all’altezza dell’area di servizio di Calstorta Sud, ha interessato un’autovettura e una bisarca. Complessivamente si registrano due feriti lievi.