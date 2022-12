Tre incidenti, nella notte, sulle strade friulane. A Cividale del Friuli, in via Gemona, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente e l'automedica per una fuoriuscita autonoma di un'auto. Al loro arrivo, la persona alla guida del mezzo si era già allontanata. Sono stati allertati immediatamente anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Incidente stradale a Udine, nella zona di Paderno, all'incrocio tra via Piemonte e via Tavagnacco. Si è trattato di uno scontro tra due auto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico 112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio dell'automedica e l'ambulanza, entrambe provenienti da Udine. Una persona è stata trasportata con lesioni non gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

A Gonars, intorno alle 23.30, si sono scontrate una vettura e una motocicletta lungo la Napoleonica. Una persona è stata soccorsa dai sanitari e trasportata poi all'ospedale di Palmanova in condizioni non gravi per la cura delle lesioni riportate nell'impatto.