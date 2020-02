Tre latitanti arrestati all'estero

Negli ultimi giorni, sono arrestati in Francia, Slovacchia e Romania, tre stranieri, destinatari di Mandato Europeo, emesso dalla Procura di Udine. In particolare, la Polizia francese ha fermato una 24enne cittadina rumena che deve scontare una pena di due anni e due mesi, emessa a seguito di numerose condanne del Tribunale di Udine, per fatti occorsi nel 2014. Allora, alla donna, aveva ricevuto un provvedimento del Questore di non ritorno nel Comune di Udine, che aveva violato in numerose occasioni. Nello stesso periodo, era stata denunciata anche per tre episodi di furto in esercizi commerciali friulani, prima di rendersi irreperibile in Italia.

La Polizia slovacca ha arrestato un passeur 53enne che deve scontare una pena di sette anni, sette mesi e 25 giorni. Era stato fermato a Tarvisio nel 2015, quando aveva fatto scendere da un mezzo, che aveva noleggiato in Ungheria, 23 clandestini di origine asiatica. L’attività investigativa aveva permesso di accertare che l’uomo, partito dalla capitale magiara il giorno precedente, subito dopo aver varcato il confine di Stato, aveva scaricato i migranti. Dopo l’arresto, il cittadino slovacco era stato sottoposto a misura cautelare in carcere; una volta rilasciato, si era reso irreperibile.

L’ultimo straniero arrestato è un 27enne rumeno, rintracciato nel suo Paese. Era ricercato dal 25 novembre per scontare una pena di tre anni, tre mesi e 26 giorni di reclusione. Il provvedimento della Procura di Udine è un cumulo pene derivante dalle condanne dei Tribunali di Roma, Treviso e Udine, per fatti avvenuti fra il 2015 e il 2016 per reati di natura predatoria. Assieme ad alcuni connazionali, sempre diversi, aveva rubato un ingente quantitativo di profumi da un negozio e di molte bottiglie di alcolici di pregio da un market. Inoltre, a Visco, era stato fermato a bordo di una vettura, mentre trasportava 780 chili di rame rubato nei giorni precedenti in provincia di Roma.

Per i tre sono in corso le procedure estradizionali.