Tre persone senza mascherina, scatta la multa

Continuano i controlli per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. A Trieste, le forze dell'ordine hanno verificato 465 persone. In tre casi, sono scattate le multe per il mancato uso della mascherina. Uno dei tre cittadini è stato anche multato, sempre dai Carabinieri, perchè non manteneva le distanze. L'uomo, classe 1979, si è rifiutato di fornire ripetutamente le proprie generalità.

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno del 1982 perché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste. E’ stato identificato in un supermercato di largo Barriera da una Volante della Questura.

Ieri sera, inoltre, un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha indagato un triestino del 1976. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), al rifiuto di avere una bevanda alcolica, ha creato problemi all’interno di un locale di via Comici. Dopo le formalità di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.